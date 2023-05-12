Алла Пугачева уехала из России

Певица Алла Пугачева покинула Россию, сообщает РБК со ссылкой на ее помощницу Елену Чупракову.

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По словам ассистентки, Примадонна улетела на следующей день после похорон модельера Валентина Юдашкина.

В общей сложности артистка провела в Москве чуть больше недели. Большую часть времени она находилась в своем замке, отмечает Telegram-канал SHOT.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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