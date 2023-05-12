Алла Пугачева уехала из России
12 мая 202312:33
Певица Алла Пугачева покинула Россию, сообщает РБК со ссылкой на ее помощницу Елену Чупракову.
По словам ассистентки, Примадонна улетела на следующей день после похорон модельера Валентина Юдашкина.
В общей сложности артистка провела в Москве чуть больше недели. Большую часть времени она находилась в своем замке, отмечает Telegram-канал SHOT.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Режиссер Беркович обжаловала свой арест
- Боррель: Китай получит геополитическую выгоду из поражения России на Украине
- Песков: О вмешательстве Москвы в выборы в Турции не может идти речи
- Министр финансов США заявила, что дефолт в стране обернется экономической катастрофой
- СМИ: Пропавшую жену генерала Колмакова нашли на съемной квартире
- Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину
- Болгария запретила въезд по неоткрытым шенгенским визам
- Риттер: Российские войска сожгут танки Challenger 2
- Алла Пугачева уехала из России
- УЕФА: Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле
12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru