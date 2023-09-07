Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии
7 сентября 202311:25
Алексей Янин лежит в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где находится актер.
По информации агентства, он размещен в неврологической реанимации.
Янин известен по работам в картинах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru