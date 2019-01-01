Акция «Память сердца» пройдёт в Парке Горького 10 мая

Посетители Парка Горького 10 мая расскажут военные истории своих родных и близких при памятных вещей в рамках акции «Память сердца», которую проводит телеканал «МИР».

Как сообщили НСН организаторы акции, иллюстрацией к рассказу может стать любая вещь, напоминающая о человеке, прошедшем Великую Отечественную войну.

На набережной парка организуют особое телевизионное пространство, где любой желающий сможет прийти и рассказать свою историю. Самые интересные рассказы попадут в эфир телеканала.

Организаторы раздадут две тысячи красных гвоздик в память о Великой Отечественной войне. Кроме того, для посетителей парка будет организован праздничный концерт, театрализованные площадки, а также полевая кухня. В рамках концерта прозвучат советские и западные хиты 30-х и 40-х годов в исполнении военного духового оркестра и камерного хора.

