Актриса Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину госпитализировали. Об этом рассказала сама актриса в беседе с РИА Новости.
«Я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно», — поделилась 83-летняя Голубкина.
Весной 2021 года артистка сообщала, что находится в реабилитационном центре из-за перелома шейки бедра, который получила годом ранее.
Ранее народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали с травмой ноги, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, 86-летний актер неудачно упал на станции московского метро «Полежаевская».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru