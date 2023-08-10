Актриса Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину госпитализировали. Об этом рассказала сама актриса в беседе с РИА Новости.

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«Я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно», — поделилась 83-летняя Голубкина.

Весной 2021 года артистка сообщала, что находится в реабилитационном центре из-за перелома шейки бедра, который получила годом ранее.

Ранее народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали с травмой ноги, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, 86-летний актер неудачно упал на станции московского метро «Полежаевская».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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