Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила, что находится дома, сообщает РИА Новости.

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По её словам, сообщения в СМИ о её госпитализации в Клинику нервных болезней не соответствуют действительности.

«Всё в порядке, я дома. Никто нигде не госпитализирован», - указала актриса.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ещё 17 августа Глубкину якобы госпитализировали в Клинику нервных болезней имени Кожевникова, после чего артистку перевели в подмосковный оздоровительный комплекс, у артистки диагностировали энцефалопатию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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