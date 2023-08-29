Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

По её словам, сообщения в СМИ о её госпитализации в Клинику нервных болезней не соответствуют действительности.

«Всё в порядке, я дома. Никто нигде не госпитализирован», - указала актриса.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ещё 17 августа Глубкину якобы госпитализировали в Клинику нервных болезней имени Кожевникова, после чего артистку перевели в подмосковный оздоровительный комплекс, у артистки диагностировали энцефалопатию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».