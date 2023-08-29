Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина заявила, что находится дома, сообщает РИА Новости.
По её словам, сообщения в СМИ о её госпитализации в Клинику нервных болезней не соответствуют действительности.
«Всё в порядке, я дома. Никто нигде не госпитализирован», - указала актриса.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ещё 17 августа Глубкину якобы госпитализировали в Клинику нервных болезней имени Кожевникова, после чего артистку перевели в подмосковный оздоровительный комплекс, у артистки диагностировали энцефалопатию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru