Актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала

Актриса Дарья Сагалова, которая сыграла роль Светы в сериале «Счастливы вместе» призналась, что считает перезапуск проекта «настоящей авантюрой».

По ее словам, все персонажи очень сильно изменились, нужно понять, насколько зрителям понравятся уже взрослые герои, передает NEWS.ru

Актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным, а ее персонаж сможет удивить зрителя.

Режиссер «Счастливы вместе» оценил перезапуск сериала

Режиссёр изначальной версии ситкома «Счастливы вместе» Георгий Дронов ранее заявил, что его приглашали работать над перезапуском, однако он занят на других проектах.

5 июля стало известно, что Телеканал ТНТ покажет новый сериал о семье Букиных из Екатеринбурга, знакомой зрителям по ситкому «Счастливы вместе. Сериал выйдет на экраны в новом телесезоне, в проекте под названием «Букины» будет 10 эпизодов. Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТНТ / скриншот с видео
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