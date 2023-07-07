Актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала

Актриса Дарья Сагалова, которая сыграла роль Светы в сериале «Счастливы вместе» призналась, что считает перезапуск проекта «настоящей авантюрой».

По ее словам, все персонажи очень сильно изменились, нужно понять, насколько зрителям понравятся уже взрослые герои, передает NEWS.ru

Актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным, а ее персонаж сможет удивить зрителя.