Аксенов считает Крымский мост самым быстрым способом добраться в Крым
Реверсное движение на Крымском мосту остается самым быстрым способом для легкового транспорта добраться в Крым или в Краснодарский край. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма сейчас могут использовать только паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы.
В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту открыли в реверсивном режиме по не пострадавшей после теракта стороне автомобильного моста.
Пробки на Крымском мосту всегда были в выходные дни, но из-за последствий теракта с движением теперь будут проблемы, заявил член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН.
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