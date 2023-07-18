Аксенов считает Крымский мост самым быстрым способом добраться в Крым

Реверсное движение на Крымском мосту остается самым быстрым способом для легкового транспорта добраться в Крым или в Краснодарский край. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма сейчас могут использовать только паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы.