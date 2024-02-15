Академик Айвар призвала разрешить школам заниматься психологическим воспитанием
В школу приходят дети молодых семей, у таких учеников нет уважения к учителю как к авторитетному человеку, отметила Людмила Айвар.
Нужно внести изменения в законодательство России с тем, чтобы школа могла заниматься психологическим воспитанием учеников, заявила заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«Если мы откроем закон об образовании РФ, то у учителей, руководства школы есть только обязанности: соблюдать дисциплину на уроках, исключать физическое насилие, унижение личности учащихся… В уставе школы, который принимает каждая школа отдельно, уже прописываются какие-то в том числе правила поведения детей. У нас на сегодняшний день пришли в школу дети молодых семей. Нет этого уважения к учителю, как к авторитетному человеку. Но и учителя пришли молодые, которые тоже не совсем понимают, как вести себя с детьми, потому что современное педагогическое образование не дает им того уровня образованности и терпения. Сейчас мы можем решить вопрос только на законодательном уровне. Возродить не просто школу как учреждение, которое предоставляет услугу, но и школу, как ту организацию, которая воспитывает детей и имеет право заниматься психологическим воспитанием, прививать нравственность», - сказала Айвар.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН заявила, что система образования в России сегодня не в состоянии отбирать лучшие кадры для педагогической деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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