«Агентства спекулируют?»: Топ-менеджеры поспорили об алчности рекрутеров

«Ситуация на рынке труда действительно такая, что кандидатов не хватает, себестоимость найма кандидата с опытом вырастает. Если раньше рекрутер мог обеспечить закрытие 10-15 вакансий в месяц, то сейчас у него будет получаться закрывать 3-5 вакансий. Затраты растут, поэтому стоимость найма с привлечением внешних кадровых агентств, скорее всего, вырастет. И это нельзя назвать спекуляцией, это себестоимость найма данного вида бизнеса», - сказал Ветерков.

По его словам, кадровые агентства не могут бесконечно повышать стоимость услуг, при этом в последние годы стоимость найма снижалась.

«Последние несколько лет стоимость найма снижалась, а сейчас она вернется к тем значениям, которые были всегда. Нельзя сказать, что это повышение, это, скорее, возврат к значениям, которые были 5-6 лет назад. Стоимость услуг контролирует сам рынок. Если кадровое агентство существенно повысит проценты за стоимость найма, а другие этого не сделают, оно останется без клиентов», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в беседе с НСН высказал мнение, что кадровая проблема в России раздута, а агентства по подбору персонала спекулируют на этом.