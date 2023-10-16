«Агентства спекулируют?»: Топ-менеджеры поспорили об алчности рекрутеров
Рекрутерам стало в три раза сложнее закрывать вакансии и себестоимость их услуг растет, сказал в эфире НСН Александр Ветерков, однако ему не поверил бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин.
Повышение кадровыми агентствами стоимости услуг за поиск работников имеет объективные причины, заявил в интервью НСН генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, однако бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин считает это спекуляцией.
Эксперты поспорили на фоне исследования консалтинговой компании RosExpert, которая сообщила, что 46% топ-менеджеров российских компаний назвали главным вызовом 2023 года дефицит сотрудников.
«Ситуация на рынке труда действительно такая, что кандидатов не хватает, себестоимость найма кандидата с опытом вырастает. Если раньше рекрутер мог обеспечить закрытие 10-15 вакансий в месяц, то сейчас у него будет получаться закрывать 3-5 вакансий. Затраты растут, поэтому стоимость найма с привлечением внешних кадровых агентств, скорее всего, вырастет. И это нельзя назвать спекуляцией, это себестоимость найма данного вида бизнеса», - сказал Ветерков.
По его словам, кадровые агентства не могут бесконечно повышать стоимость услуг, при этом в последние годы стоимость найма снижалась.
«Последние несколько лет стоимость найма снижалась, а сейчас она вернется к тем значениям, которые были всегда. Нельзя сказать, что это повышение, это, скорее, возврат к значениям, которые были 5-6 лет назад. Стоимость услуг контролирует сам рынок. Если кадровое агентство существенно повысит проценты за стоимость найма, а другие этого не сделают, оно останется без клиентов», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в беседе с НСН высказал мнение, что кадровая проблема в России раздута, а агентства по подбору персонала спекулируют на этом.
«Кроме того, что многие уехали за границу, я никаких других причин дефицита кадров не вижу. Допускаю, что сейчас будут даже спекуляции с этой историей. Кадровые агентства берут деньги за поиск сотрудников, возможно, они сейчас будут брать больше деньги, ссылаясь на то, что искать стало сложнее. Подавляющее большинство людей осталось, огромное количество молодых, которые жаждут роста и с удовольствием займут те места, до которых они не дотягивают по возрасту и квалификации. Доучатся очень быстро. Не думаю, что это серьезная, глобальная проблема», - подчеркнул Левин.
Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров ранее назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» три основные причины нынешнего дефицита кадров в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь верблюдов сбежали из цирка в Австрии
- МВД назвало причину смертельного ДТП с туристическим автобусом в Приморье
- Драпеко назвала условие выступления Мадонны в России
- РФС: УЕФА решает вопрос участия в турнирах сборных РФ до 17 лет
- Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
- Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России
- МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП с футболистами в Прикамье
- Актер Садальский рассказал о способах заплакать в кадре
- Министра иностранных дел Норвегии отправили в отставку
- Все организованные туристы прилетели из Израиля в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru