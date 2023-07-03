Аэропорт Волгограда проверяют после угрозы взрыва

Это произошло после того, как поступило письмо с угрозой взрыва. Послание поступило в местное СМИ. Журналисты обратились в полицию.

Об эвакуации посетителей и сотрудников не сообщается. Известно, что задерживается вылет рейса в Москву.

Ранее при стрельбе в аэропорту Кишинева погибли не менее двух человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

