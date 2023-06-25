«Аэрофлот» поменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа

Авиаперевозчик «Аэрофлот» бесплатно обменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа, которые хотели вылетать из Сочи, Минвод, Ставрополя и Волгограда, сообщает авиакомпания.

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Изменения могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначальной даты, указанной в билете.

Ранее власти и службы Липецкой области приступили к постепенной отмене ранее введенных ограничений в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:АвиабилетыАэрофлот

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