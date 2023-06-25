«Аэрофлот» поменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа
25 июня 202303:33
Авиаперевозчик «Аэрофлот» бесплатно обменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа, которые хотели вылетать из Сочи, Минвод, Ставрополя и Волгограда, сообщает авиакомпания.
Изменения могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначальной даты, указанной в билете.
Ранее власти и службы Липецкой области приступили к постепенной отмене ранее введенных ограничений в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru