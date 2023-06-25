«Аэрофлот» поменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа

Изменения могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначальной даты, указанной в билете.

Ранее власти и службы Липецкой области приступили к постепенной отмене ранее введенных ограничений в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

