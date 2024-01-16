«Аэрофлот» готов принять на работу уволенных бортпроводников S7
Авиаперевозчик «Аэрофлот» готов трудоустроить бортпроводников авиакомпании S7 Airlines, которые потеряли работу из-за уменьшения количества полетов из Москвы по ряду направлений, сообщают «Ведомости».
В «Аэрофлоте» открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний. Отмечается, что уже принято около 80 человек. Лоукостер «Победа» (принадлежит группе «Аэрофлот – прим.ред.) также готов открыть набор действующих бортпроводников, отметили в авиакомпании.
Ранее стало известно, что S7 Airlines решила сократить численность летных экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru