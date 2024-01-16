«Аэрофлот» готов принять на работу уволенных бортпроводников S7

В «Аэрофлоте» открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний. Отмечается, что уже принято около 80 человек. Лоукостер «Победа» (принадлежит группе «Аэрофлот – прим.ред.) также готов открыть набор действующих бортпроводников, отметили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что S7 Airlines решила сократить численность летных экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

