«Аэрофлот» готов принять на работу уволенных бортпроводников S7

Авиаперевозчик «Аэрофлот» готов трудоустроить бортпроводников авиакомпании S7 Airlines, которые потеряли работу из-за уменьшения количества полетов из Москвы по ряду направлений, сообщают «Ведомости».

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В «Аэрофлоте» открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний. Отмечается, что уже принято около 80 человек. Лоукостер «Победа» (принадлежит группе «Аэрофлот – прим.ред.) также готов открыть набор действующих бортпроводников, отметили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что S7 Airlines решила сократить численность летных экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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