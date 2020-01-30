Адвокаты: помилованная Путиным Наама Иссахар не признала вину

30 января 202013:56

Адвокаты юридической фирмы «Партнеры Pen&Paper» опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что израильтянка Наама Иссахар частично признала вину в своем прошении о помиловании. В заявлении юристов говорится, что ни полного, ни частичного признания вины «не было и быть не могло», передает «Интерфакс».

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Адвокат Анатолий Кучерена со своей стороны добавил, что по закону Иссахар не обязана признавать вину, чтобы получить помилование от главы государства.

Адвокаты отмечают и тот факт, что Иссахар не могла совершить преступление в России, поскольку не пересекала границу.

Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года: у неё в рюкзаке нашли почти 10 граммов гашиша. По обвинению в незаконном хранении и контрабанде наркотика девушку приговорили к 7,5 годам колонии. Иссахар, которая летела из Индии в Тель-Авив через Москву, утверждала, что везла гашиш без злого умысла и для личного пользования, не зная к тому же российских законов.

Девушку помиловал президент России Владимир Путин. 30 января она вышла из колонии в Подмосковье. По данным «Интерфакса», она встретилась со своей матерью и поехала с ней в аэропорт, откуда, вероятно, улетит домой на самолете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Фото: instagram.com/_inaama
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