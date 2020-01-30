Адвокаты: помилованная Путиным Наама Иссахар не признала вину

Адвокат Анатолий Кучерена со своей стороны добавил, что по закону Иссахар не обязана признавать вину, чтобы получить помилование от главы государства.

Адвокаты отмечают и тот факт, что Иссахар не могла совершить преступление в России, поскольку не пересекала границу.

Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года: у неё в рюкзаке нашли почти 10 граммов гашиша. По обвинению в незаконном хранении и контрабанде наркотика девушку приговорили к 7,5 годам колонии. Иссахар, которая летела из Индии в Тель-Авив через Москву, утверждала, что везла гашиш без злого умысла и для личного пользования, не зная к тому же российских законов.

Девушку помиловал президент России Владимир Путин. 30 января она вышла из колонии в Подмосковье. По данным «Интерфакса», она встретилась со своей матерью и поехала с ней в аэропорт, откуда, вероятно, улетит домой на самолете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

