Адвокат: приставы наложили ограничения на автомобили Моргенштерна

По его словам, уведомления о начале исполнительного производства музыкант не получал, об он узнали из СМИ.

«Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется», - подчеркнул юрист.

Жорин добавил, что общая сумма штрафов составила 9 тысяч рублей, которые он уже оплатил.

Ранее Моргенштерн заявил, что в настоящее время выступает, в основном, на корпоративах, за один подобный концерт он берёт минимум $100 тысяч, сообщает Ura.ru.