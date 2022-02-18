Адвокат: приставы наложили ограничения на автомобили Моргенштерна

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что судебные приставы ограничили рэпера в использовании его автомобилей из-за задолженности по штрафам за нарушения правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

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По его словам, уведомления о начале исполнительного производства музыкант не получал, об он узнали из СМИ.

«Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется», - подчеркнул юрист.

Жорин добавил, что общая сумма штрафов составила 9 тысяч рублей, которые он уже оплатил.

Ранее Моргенштерн заявил, что в настоящее время выступает, в основном, на корпоративах, за один подобный концерт он берёт минимум $100 тысяч, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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