«За права женщин» призвали инцела-женоненавистника извиниться
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар объяснила НСН, почему нижегородский инцел не заслуживает уголовного дела.
Полиция Нижнего Новгородa возбудилa aдминистрaтивное дело против предстaвителя движения инцелов Алексея Поднебесного зa возбуждение ненaвисти к женщинaм.
Фигурaнт делa пояснил, что полиция нaшлa нaрушения в нескольких публикaциях группы «Антифеминистский левый фронт» во «ВКонтакте», где он является aдминистрaтором. Однa из зaписей нaчинaлaсь со слов «Можно ли женщин считaть людьми?» и зaкaнчивaлся предложением огрaничить их прaвa теми, что есть у животных.
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН обосновала характер наказания нижегородскому инцелу.
«То, что сделал этот гражданин, называется разжиганием ненависти по половому признаку. Это нарушение конституционной нормы. Уголовно-наказуемым это деяние можно будет квалифицировать в том случае, если оно повлечёт существенные последствия и причинит вред людям. Его деяние покрывается административным кодексом в силу того, что это были всего лишь призывы приравнять женщин к животным, тараканам и т.д. Получается, что человек проявил своё отношение к своей матери, бабушке, сестре», — отметила адвокат.
Помимо административного наказания, нижегородский антифеминист должен испытать и общественное осуждение, полагает Айвар.
«Опасность его призывов в том, что они подрывают общественные устои. За это его должно осудить общество. Конечно, это ущербный человек. Если он осознает незаконность своих действий, на административном наказании можно остановиться. Всё-таки сажать в тюрьму за подобные нарушения, не давая шанса исправиться, не правильно. Но, если такие действия повторяться, то необходимо будут уже изолировать его от общества, наказать рублём, заставить публично извиниться перед той группой людей, которую он оскорбил», — убеждена адвокат.
Ранее Мария Арбатова призвала в эфире НСН сажать инцелов-женоненавистников. Используя возможности интернета, определённые силы активно создают агрессивную прослойку из мужчин, у которых что-то не сложилось в отношениях с женщинами, считает писатель и общественный деятель.
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