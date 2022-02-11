Адвокат пояснила, когда квартиранты могут не платить за съёмную квартиру
Адвокат Альянса адвокатов TOPgroup Валерия Леонова заявила, что арендаторы могут не платить за съёмное жильё в случае, если был заключён договор о безвозмездном пользовании, NEWS.ru.
По её словам, само название соглашения говорит о том, что «имущество передаётся безвозмездно, то есть без какой либо платы за проживание».
Также она рассказала, что не платить арендную плату можно в случае возникновения определённых обстоятельств, например, утраты работы, однако это должно быть прописано в договоре аренды.
«Стороны заключили договор и возникли обстоятельства, не позволяющие арендатору совершить текущий платёж, например, утрата работы из-за пандемии... стороны могут заключить дополнительное соглашение, в котором собственник... предоставляет отсрочку платежа или скидку», — заключила юрист.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что при покупке или аренде жилья следует иметь дело только с профессиональными риэлторами и отказаться от расчётов наличными.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- «Омикроном» заразились 20 членов Совфеда
- В Казани имам отказался сделать никах трансгендеру в мечети
- Песков: встреча политсоветников в Берлине прошла впустую
- Генсек НАТО считает реальным риск нового военного конфликта в Европе
- Адвокат пояснила, когда квартиранты могут не платить за съёмную квартиру
- Кишинев обвинил «Газпром» в недружелюбии
- В Испании отказались признавать российские вакцины раньше ВОЗ
- Медведев призвал мигрантов учить русский язык
- Конец почти не виден: ВОЗ не считает завершённой COVID-пандемию
- СМИ: ТЦ «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru