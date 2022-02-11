Адвокат пояснила, когда квартиранты могут не платить за съёмную квартиру

По её словам, само название соглашения говорит о том, что «имущество передаётся безвозмездно, то есть без какой либо платы за проживание».

Также она рассказала, что не платить арендную плату можно в случае возникновения определённых обстоятельств, например, утраты работы, однако это должно быть прописано в договоре аренды.

«Стороны заключили договор и возникли обстоятельства, не позволяющие арендатору совершить текущий платёж, например, утрата работы из-за пандемии... стороны могут заключить дополнительное соглашение, в котором собственник... предоставляет отсрочку платежа или скидку», — заключила юрист.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что при покупке или аренде жилья следует иметь дело только с профессиональными риэлторами и отказаться от расчётов наличными.