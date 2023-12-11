Адвокат: Основатель «Тануки» полностью погасил ущерб по своему делу

Адвокат Владимир Подолин заявил, что ущерб по делу основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова составил 20 млнр рублей, сообщает ТАСС.

Основателя сетей «Ёрш» и «Тануки» объявили в международный розыск

На заседании Тверского суда Москвы, где рассматривается вопрос о заочном аресте бизнесмена, он отметил, что его клиент полностью выплатил данную сумму.

«Ущерб составляет 20 млн рублей. Он полностью погашен», - указал юрист, его слова подтвердила представитель потерпевшей стороны - компании «Промтехноком».

Подолин добавил, что в настоящее время Орлов находится в деловой зарубежной поездке, но готов по любому требованию «приехать и дать показания».

Ранее ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов, объявленный в международный розыск, заявил, что находится в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Личная страница Александра Орлова в соцсетях
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