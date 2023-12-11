Адвокат: Основатель «Тануки» полностью погасил ущерб по своему делу

На заседании Тверского суда Москвы, где рассматривается вопрос о заочном аресте бизнесмена, он отметил, что его клиент полностью выплатил данную сумму.

«Ущерб составляет 20 млн рублей. Он полностью погашен», - указал юрист, его слова подтвердила представитель потерпевшей стороны - компании «Промтехноком».

Подолин добавил, что в настоящее время Орлов находится в деловой зарубежной поездке, но готов по любому требованию «приехать и дать показания».

Ранее ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов, объявленный в международный розыск, заявил, что находится в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

