Адвокат: Организаторы незаконных митингов вряд ли думают о вашей судьбе

Адвокат Игорь Бушманов призвал людей не поддаваться на провокации организаторов несогласованных митингов. Он отметил, что в любой ситуации необходимо действовать строго в рамках закона, оберегать не только свои предусмотренные конституцией РФ права и свободы, но и, что немаловажно, свою личную свободу в прямом понимании смысла этого слова. Кроме того, Бушманов призвал не поддаваться на провокации тех, кто вряд ли думает о вашей судьбе и об истинных интересах общества и государства.

Кроме того, адвокат напомнил об ответственности для тех, кто призывает людей приходить на несогласованные акции. Бушманов подчеркнул, что помимо административной ответственности, предусмотренной ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, законом предусмотрена и строгая уголовная ответственность.