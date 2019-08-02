Адвокат: Организаторы незаконных митингов вряд ли думают о вашей судьбе
Адвокат Игорь Бушманов призвал людей не поддаваться на провокации организаторов несогласованных митингов. Он отметил, что в любой ситуации необходимо действовать строго в рамках закона, оберегать не только свои предусмотренные конституцией РФ права и свободы, но и, что немаловажно, свою личную свободу в прямом понимании смысла этого слова. Кроме того, Бушманов призвал не поддаваться на провокации тех, кто вряд ли думает о вашей судьбе и об истинных интересах общества и государства.
Кроме того, адвокат напомнил об ответственности для тех, кто призывает людей приходить на несогласованные акции. Бушманов подчеркнул, что помимо административной ответственности, предусмотренной ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, законом предусмотрена и строгая уголовная ответственность.
Отметим, что более 130 человек, которые были задержан в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы. Об этом заявили в Следственном комитете России. В органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан.
Ранее НСН писала, что большинство россиян, а именно 69%, согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Социологи подчёркивают, что респондентам было предложено ответить на вопрос о том, согласны или они с позицией, что в подобных ситуациях власти должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
В свою очередь, кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что несанкционированные митинги являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны.
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