Адвокат Багатурия: За отъезд из России на фоне попытки мятежа граждан не могут наказать

Россиян, которые уехали из России на фоне попытки мятежа, не могут привлечь к уголовной или административной ответственности. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что Уголовный кодекс РФ и КоАП не запрещают россиянам уезжать из страны из-за каких-то событий. По словам адвоката, гражданину России нельзя выезжать только в одном случае – если в отношении него проводится расследование и если человек под подпиской о невыезде или под домашним арестом.

«Не хотели проливать кровь»: Пригожин объяснил разворот колонн ЧВК «Вагнер» от Москвы

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто пытался вылететь из России в свете событий в минувшие выходные.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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