Адвокат Багатурия: За отъезд из России на фоне попытки мятежа граждан не могут наказать

Россиян, которые уехали из России на фоне попытки мятежа, не могут привлечь к уголовной или административной ответственности. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что Уголовный кодекс РФ и КоАП не запрещают россиянам уезжать из страны из-за каких-то событий. По словам адвоката, гражданину России нельзя выезжать только в одном случае – если в отношении него проводится расследование и если человек под подпиской о невыезде или под домашним арестом.