Адвокат Алаудинова попросил Следком возбудить дело о дискредитации армии
Адвокат, помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро отправил заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, попросив возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации армии России. Об этом защитник рассказал в беседе с РИА Новости.
Разбирательство связано с появившимися в Сети аудиосообщениями, в которых заявлялось о якобы имевшем место конфликте на межнациональной почве внутри «Ахмата», пишет «Свободная пресса».
Шапиро подчеркнул, что направил заявление Бастрыкину, а также попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять дело под личный контроль, указывает RT. Как отметил адвокат, распространенные сведения о «конфликте» недостоверны и порочат «Ахмат», входящий во второй армейский корпус ВС России. Размещение подобной информации можно квалифицировать как публичные действия для дискредитации армии.
По словам Шапиро, сообщения сфабрикованы лицами, действующими в интересах противника, «пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях». Защитник призвал правоохранительные органы установить всех причастных к инциденту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru