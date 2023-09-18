Адвокат Алаудинова попросил Следком возбудить дело о дискредитации армии

Разбирательство связано с появившимися в Сети аудиосообщениями, в которых заявлялось о якобы имевшем место конфликте на межнациональной почве внутри «Ахмата», пишет «Свободная пресса».

Шапиро подчеркнул, что направил заявление Бастрыкину, а также попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять дело под личный контроль, указывает RT. Как отметил адвокат, распространенные сведения о «конфликте» недостоверны и порочат «Ахмат», входящий во второй армейский корпус ВС России. Размещение подобной информации можно квалифицировать как публичные действия для дискредитации армии.

По словам Шапиро, сообщения сфабрикованы лицами, действующими в интересах противника, «пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях». Защитник призвал правоохранительные органы установить всех причастных к инциденту.

