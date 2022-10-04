Администрация Энергодара ввела в городе комендантский час
Комендантский час вводится в Энергодаре Запорожской области с 4 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, комендантский час устанавливается с 20:00 до 6:00.
Отмечается, что в указанное время запрещена работа круглосуточных торговых точек, а также перемещение по городу, за исключением дежурных смен работников АЭС и ТЭС, которым необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.
Ранее Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов признался в работе на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает «Свободная пресса».
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