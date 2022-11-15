Администрацию Новой Каховки перевезли в безопасное место
Администрация Новой Каховки в своём Telegram-канале заявила, что город оказался «под непосредственным огневым воздействием крупнокалиберной украинской артиллерии и миномётов».
Сообщается, что «неизбирательный огонь», который с левого берега Днепра ведут ВСУ, «сделал жизнь в городе небезопасной»
«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы», — добавили в пресс-службе.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что турбины Каховской ГЭС не выдают электроэнергию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Макрон: Конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире
- Лавров завершил программу на саммите G20 в Индонезии
- В США заявили об испытаниях Западом оружия на Украине
- Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики РФ
- На всей территории Украины произошли взрывы
- 112: Собчак посетила корпорацию «Ростех»
- Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области
- Путин присвоил Луганску и ещё восьми городам звание «Город трудовой доблести»
- Столтенберг заявил о подготовке десятков тысяч украинских военных
- Администрацию Новой Каховки перевезли в безопасное место
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru