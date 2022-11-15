Администрацию Новой Каховки перевезли в безопасное место

Администрация Новой Каховки в своём Telegram-канале заявила, что город оказался «под непосредственным огневым воздействием крупнокалиберной украинской артиллерии и миномётов».

Администрация Каховского района эвакуируется из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра

Сообщается, что «неизбирательный огонь», который с левого берега Днепра ведут ВСУ, «сделал жизнь в городе небезопасной»

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы», — добавили в пресс-службе.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что турбины Каховской ГЭС не выдают электроэнергию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХерсонОбстрелВСУ
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