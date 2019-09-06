Абызову предъявили новое обвинение

Защитник экс-министра сообщил, что его клиента обвинили в том, что он, будучи министром, в нарушение закона руководил принадлежащими ему компаниями. В 2018 году они осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко».

Продажа акций принесла 32 млрд рублей, которые следствие расценило как приобретенные в результате преступления и впоследствии легализованы.

В конце августа были арестованы активы Абызова на 27 млрд рублей. Уголовное дело против экс-министра было возбуждено в марте 2019 года.

