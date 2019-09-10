800-летие Александра Невского отметят с всероссийским размахом

В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского. Торжества пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других субъектах РФ. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В заседании организационного комитета приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Министр культуры РФ Владимир Мединский и главы регионов.

«Замечательно, что дата будет отмечаться не только на церковном, но и высоком государственном уровне», — отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.