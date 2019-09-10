800-летие Александра Невского отметят с всероссийским размахом
В Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского. Торжества пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других субъектах РФ. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
В заседании организационного комитета приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Министр культуры РФ Владимир Мединский и главы регионов.
«Замечательно, что дата будет отмечаться не только на церковном, но и высоком государственном уровне», — отметил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Составлен список из 50 храмов России, которые посвящены имени Александра Невского и будут представлены на участие в программе реставрации по проекту «Культура России».
По словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, на родине матери Александра Невского и месте его венчания с супругой – в городе Торопце, в связи с празднованием, планируется провести масштабные работы по благоустройству. В рамках, комплексного плана мероприятий к 800-летию в Тверской области уже проходят лекции, выставки-концерты, виртуальные экскурсии по местам, связанным с именем святого князя. В конце 2020 года планируется создать электронный ресурс «Имя Александра Невского в истории тверского края».
Ранее НСН сообщала о том, что Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий введение нерабочего дня в понедельник после Пасхи.
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