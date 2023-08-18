«100% вброс»: В Госдуме опровергли информацию о новой мобилизации в сентябре
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, никакой мобилизации в России ожидать не следует, сообщает NEWS.ru.
По его словам, распространяемая в Telegram-каналах информация о якобы стартующей 25 сентября новой волне мобилизации не соответствует действительности.
«Сейчас продолжается плановый набор на контрактную службу. И проводится он на добровольной основе... А информация про «старт мобилизации» 25 сентября, это 100% вброс», — заключил депутат.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru