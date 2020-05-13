100-летняя москвичка вылечилась от COVID-19

В день 100-летнего юбилея москвичка Пелагея Пояркова выписалась из больницы после излечения от коронавирусной инфекции. В Федеральном центре мозга и нейротехнологий пожилая женщина пролежала почти месяц -28 дней. В честь Дня рождения при выписке ей вручили цветы и подарки.

Как рассказал Life.ru один из лечащих врачей, больная поступила в стационар в средне-тяжёлом состоянии. Ей назначили кислородотерапию, а также проводили занятия по лечебной физической культуре. Чтобы создать более комфортные условия пенсионерку поили тёплым молоком на ночь, чтобы она лучше засыпала.

Сама же юбилярша уверена, что вылечиться от опасной инфекции без серьёзных последствий для здоровья ей помог Бог. Главный секрет долголетия, по словам пенсионерки, заключается в добром настрое. «Нельзя быть злым», — приводит РИА ФАН слова долгожительницы.

При общении с прессой Пояркова была в защитной маске. Волонтёры из социальной службы отвезли Пелагею Пояркову домой на отдельном микроавтобусе.

