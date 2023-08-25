Жителей Туапсе предупредили о морских учениях со стрельбой

Учения со стрельбами пройдут 25 августа в морском порту Туапсе в Краснодарском крае, движение судов и маломерных плавательных средств в акватории будет закрыто. Об этом заявили в администрации района.

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«В акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», — отмечается в сообщении.

Учения пройдут с 11:00 до 15:00. Власти призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.

Ранее арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота отработала эпизод учения по защите островной зоны и морского побережья на Земле Франца-Иосифа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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