Жителей Туапсе предупредили о морских учениях со стрельбой
Учения со стрельбами пройдут 25 августа в морском порту Туапсе в Краснодарском крае, движение судов и маломерных плавательных средств в акватории будет закрыто. Об этом заявили в администрации района.
«В акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», — отмечается в сообщении.
Учения пройдут с 11:00 до 15:00. Власти призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие.
Ранее арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота отработала эпизод учения по защите островной зоны и морского побережья на Земле Франца-Иосифа, напоминает RT.
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