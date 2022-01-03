Жителей московского региона ждет потепление 5 января

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о резких погодных изменениях в московском регионе в течение оставшихся праздничных дней.

Вильфанд предупредил Москву о резком похолодании после новогодней оттепели

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас "взрывное" потепление от ночных -11...-13 °С до 0 °С днём», — передает слова Шувалова RT.

Шувалов отметил, что жителям Москвы и Подмосковья нужно быть готовым к неблагоприятным явлениям, которые вызовет потепление, включая мокрый снег, метель, снежные заносы и гололед. При этом тёплая погода сохранится и 6 января.

Уже 7 и 8 января москвичей ждет похолодание до -10...-15 °С, предупредил глава центра «Метео».

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ФОТО: РИА Новости
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