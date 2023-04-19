Жителей ДНР не будут отправлять в войска во время весеннего призыва
Жителей Донецкой народной республики не будут отправлять на военную службу во время нынешней весенней призывной кампании. Об этом сообщили в администрации главы региона.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании призывных комиссий республики и местных администраций.
Как отметили власти ДНР, документ о проведении весенних призывных мероприятий в регионе был подписан в рамках указа президента Владимира Путина о весеннем призыве и об увольнении срочников с военной службы.
«Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома ... Отправки призывников в войска для прохождения службы не будет», — приводит сообщение РИА Новости.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Зампред ГД предложил губернатором объявить выходные со 2 по 5 мая
- Пригожин опроверг сообщения о принудительных контрактах с ЧВК «Вагнер»
- Картаполов: У электронных повесток в весенний призыв не будет юридической силы
- Венгрия запретила импорт мяса, вина и овощей с Украины
- Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования
- Жителей ДНР не будут отправлять в войска во время весеннего призыва
- Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину
- Хоккеист КХЛ отказался от российского гражданства
- Спецпредставитель КНР: Военная операция в отношении Тайваня – законная опция Пекина
- МИД Молдавии вызовет российского посла после инцидента с Миннихановым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru