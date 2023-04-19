Жителей ДНР не будут отправлять в войска во время весеннего призыва

Жителей Донецкой народной республики не будут отправлять на военную службу во время нынешней весенней призывной кампании. Об этом сообщили в администрации главы региона.

В ДНР создали призывную комиссию

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании призывных комиссий республики и местных администраций.

Как отметили власти ДНР, документ о проведении весенних призывных мероприятий в регионе был подписан в рамках указа президента Владимира Путина о весеннем призыве и об увольнении срочников с военной службы.

«Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома ... Отправки призывников в войска для прохождения службы не будет», — приводит сообщение РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПризывДНР

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