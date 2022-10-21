Жилой дом по программе реновации в районе Перово введут в эксплуатацию в 2023 году
В столичном районе Перово в 2023 году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в настоящее время идет возведение надземной части здания по улице Металлургов, владение 30.
«Главным украшением нового дома станет фасад. Его отделают панелями с облицовкой «под кирпич», - отметил глава департамента.
Жилой дом будет односекционным переменной этажности. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства. Фасад здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.
В новостройке будет 174 квартиры: 22 однокомнатных, 130 двухкомнатных и 22 трехкомнатных. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.
Первый этаж сделают нежилым – здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей.
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