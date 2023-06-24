Здание «Вагнер Центра» в Петербурге оцепили
Правоохранители оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, у входа на территорию центра на Золотой улице находятся несколько силовиков. Они сообщили, что здание оцеплено, и рекомендовали «проезжать мимо».
Известно, что вдоль Зольной улицы стоят несколько автомобилей полиции. Также сюда прибыли журналисты.
Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Военное ведомство опровергло эти заявления. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru