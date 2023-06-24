Здание «Вагнер Центра» в Петербурге оцепили

Правоохранители оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?

По данным корреспондента агентства, у входа на территорию центра на Золотой улице находятся несколько силовиков. Они сообщили, что здание оцеплено, и рекомендовали «проезжать мимо».

Известно, что вдоль Зольной улицы стоят несколько автомобилей полиции. Также сюда прибыли журналисты.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Военное ведомство опровергло эти заявления. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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