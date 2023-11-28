Здание нового учебного корпуса на Салтыковской улице готово на треть

Новый учебный корпус с дошкольным отделением на Салтыковской улице в Косино-Ухтомском районе готов на треть. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строители полностью возвели монолитные конструкции здания, выполняется кладка внутренних стен и перегородок. Общая готовность объекта составляет порядка 30 процентов», - уточнил он.

Пятиэтажное здание рассчитано на 550 учеников, дошкольная группа – на 225 детей. Ввести здание в эксплуатацию планируется в следующем году.

Школа будет оснащена современными лабораторно-исследовательскими комплексами, в здании в том числе будет обеспечен переход детей из дошкольного в основной блок здания.

На сегодняшний день за счет городского бюджета ведется строительство более 30 образовательных объектов, уточнил заммэра столицы.

