Здание нового учебного корпуса на Салтыковской улице готово на треть
Новый учебный корпус с дошкольным отделением на Салтыковской улице в Косино-Ухтомском районе готов на треть. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Строители полностью возвели монолитные конструкции здания, выполняется кладка внутренних стен и перегородок. Общая готовность объекта составляет порядка 30 процентов», - уточнил он.
Пятиэтажное здание рассчитано на 550 учеников, дошкольная группа – на 225 детей. Ввести здание в эксплуатацию планируется в следующем году.
Школа будет оснащена современными лабораторно-исследовательскими комплексами, в здании в том числе будет обеспечен переход детей из дошкольного в основной блок здания.
На сегодняшний день за счет городского бюджета ведется строительство более 30 образовательных объектов, уточнил заммэра столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru