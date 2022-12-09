Здание детского сада введено в эксплуатацию в Ховрине

Введено в эксплуатацию здание детского сада на улице Левобережной в Ховрине. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, учреждение рассчитано на 200 детей. Здание расположено в районе Ховрино по адресу: ул. Левобережная, вл. 4 и 4а.

Помимо групповых помещений в здании находятся зал для музыкальных занятий и детских утренников, помещения пищеблока, медицинские помещения, кабинет логопеда и психолога, кружковая для развивающих занятий.

«Фасад здания выполнен с яркими цветовыми акцентами благодаря вставкам плит различных форматов, которые гармонично сочетаются с цветовой гаммой многоэтажной жилой застройки прилегающего квартала», - отметил глава департамента.

Он также рассказал, что в 2022 году департаментом строительства Москвы введено в эксплуатацию 6 детских садов на 1400 мест.

