Завершается отделка помещений в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени А.С. Логинова

Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А.С. Логинова введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, общий процент готовности медицинского учреждения составляет 95%.

«Завершается отделка помещений, монтаж мебели и оборудования выполнен на 60%», - отметил глава департамента.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, включая 422 круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек отделения кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара. С действующими корпусами новое здание соединят крытые переходы.

В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Технологическое оснащение комплекса позволит проводить лучевую терапию, которая ранее в учреждении не выполнялась.

В новом комплексе установят более 40 тысяч единиц оборудования: современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочую медтехнику.

В клинике создадут комфортные условия пребывания и работы. В палатах стационара разместят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала. Палаты также оборудуют системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом. В здании предусмотрены специальные комнаты, где можно будет побеседовать с врачами, а также уютные зоны ожидания.

