Заммэра Бочкарёв: Для московского скоростного диаметра строится более 200 км дорог

Не менее 220 км дорог в Москве возводится и ремонтируется для нового скоростного диаметра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«Если учитывать не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети, то речь уже идет о примерно 220 километрах дорог и искусственных сооружений», - отметил он.

Бочкарёв объяснил, что длина диаметра по прямой – 68 км, однако проект подразумевает строительство 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 км, а также 33 пешеходных переходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал об объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды в новую городскую магистраль «Московский скоростной диаметр». Градоначальник подчеркнул, что через всю Москву можно будет проехать за 40 минут «без единого светофора» в объезд традиционно загруженной центральной части.

«Для миллионов автолюбителей это будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой», – поделился мэр.

