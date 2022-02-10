Заммэра Бочкарёв: Для московского скоростного диаметра строится более 200 км дорог
Не менее 220 км дорог в Москве возводится и ремонтируется для нового скоростного диаметра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Если учитывать не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети, то речь уже идет о примерно 220 километрах дорог и искусственных сооружений», - отметил он.
Бочкарёв объяснил, что длина диаметра по прямой – 68 км, однако проект подразумевает строительство 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 км, а также 33 пешеходных переходов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал об объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды в новую городскую магистраль «Московский скоростной диаметр». Градоначальник подчеркнул, что через всю Москву можно будет проехать за 40 минут «без единого светофора» в объезд традиционно загруженной центральной части.
«Для миллионов автолюбителей это будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой», – поделился мэр.
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