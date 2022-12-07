Загрутдинов: завершается отделка помещений детского корпуса больницы в Коммунарке

Завершается строительство детского корпуса на 180 коек для больницы в Коммунарке. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время строители завершают отделку помещений и монтаж инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - отметил глава департамента.

Общая площадь восьмиэтажного здания составит 24,2 тысячи квадратных метров. В нем разместятся - приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.

Отделение патологии новорожденных будет оснащено самыми современными инкубаторами (кювезами), позволяющими выходить новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Появится и широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями.

