Загрутдинов: завершается отделка помещений детского корпуса больницы в Коммунарке
Завершается строительство детского корпуса на 180 коек для больницы в Коммунарке. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время строители завершают отделку помещений и монтаж инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - отметил глава департамента.
Общая площадь восьмиэтажного здания составит 24,2 тысячи квадратных метров. В нем разместятся - приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.
Отделение патологии новорожденных будет оснащено самыми современными инкубаторами (кювезами), позволяющими выходить новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Появится и широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями.
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