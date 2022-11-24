Загрутдинов: третий этаж учебного корпуса возводится в районе Чертаново Северное

Началась установка монолитных конструкций третьего этажа учебного корпуса в районе Чертаново Северное. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Учебный корпус рассчитан на 300 детей. Завершить строительные работы планируется в 2023 году», – отметил глава департамента.

Он также рассказал, в этом же районе строится детский сад на 125 мест, в котором для каждой группы сделают игровую, спальню, раздевалку, буфет.

К детскому саду и учебному корпусу будет построена подъездная дорога, уточнили в Департаменте строительства Москвы.

