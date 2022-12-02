Загрутдинов: Дом из четырёх корпусов построят по программе реновации в Северном Тушине

Дом из четырёх жилых корпусов для переселения по программе реновации построят в районе Северное Тушино. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время по адресу: улица Героев Панфиловцев, 31 ведётся разработка котлована. Строители приступили к устройству фундаментной плиты, возведению монолитных конструкций подземной части здания», - рассказал Загрутдинов.

Он также отметил, что жилые корпуса будут многосекционными с подземной автостоянкой. Всего здесь будет 719 квартир, из которых 410 двухкомнатных, 180 однокомнатных и 129 трехкомнатных. 13 квартир оборудуют специально для расселения маломобильных жильцов. В них расширят коридоры и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам столичной программы реновации.

Внешняя отделка корпусов будет выполнена с применением, так называемой, системы вентилируемого фасада с использованием фиброцементных панелей. На них установят металлические боксы для монтажа кондиционеров.

Окна входных групп подъездов оформят витражным остеклением. В самих вестибюлях жилой части предусмотрены помещения для консьержа и кладовая для инвентаря, площадь для детских колясок и размещения почтовых ящиков. Грузопассажирские лифты в обязательном порядке оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

На полах в вестибюле и у лифтов холла на первых этажах уложат плитку с шероховатой поверхностью, чтобы жильцы не поскальзывались в любое время года. Уровень полов в подъездах предусмотрен на одном уровне с поверхностью земли для удобства маломобильных жильцов и мам с колясками. Отличительной чертой проекта должна стать пешеходная арка с шумозащитным экраном между «первым» и «вторым» корпусами. «Третий» и «четвёртый» корпуса свяжет навес-пергола.

На придомовой территории будут высажены деревья и кустарники, появятся газоны и цветники. Во дворе также появятся детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха взрослых.

