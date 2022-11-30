Загрутдинов: 30 жилых домов по программе реновации появятся на юге Москвы

30 жилых домов по программе реновации появятся на территории Южного административного округа столицы. Строители уже возводят 13 зданий для переселения из ветхих домов. В стадии проектирования находится еще 17 новостроек. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, первые этажи новых домов будут нежилыми. Там откроются магазины, кафе, объекты социального назначения, кружки и секции для детей. В подъездах спроектированы комнаты для консьержей, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Готовая отделка в квартирах будет полностью соответствовать московским стандартам реновации.

«В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 3 дома в районах Донской на Малой Тульской улице, в Нагатинском Затоне на улице Речников, и в районе Даниловский», - рассказал Загрутдинов.

Он также напомнил, что с момента старта программы в Южном административном округе Москвы уже сданы 18 домов на 4 тысячи квартир. Большинство из них в районе Царицыно – 6. В Нагатинском Затоне введены в эксплуатацию 3 дома, по 2 многоэтажки появились в Бирюлево Западном, Даниловском и Нагорном районах. По одному дому по программе реновации заселено в Бирюлево Восточном, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южном.

