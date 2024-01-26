ВСУ за сутки выпустили 18 снарядов по Белгородской области
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 18 снарядов разного калибра, кроме того, совершено несколько попыток атак беспилотными летательными аппаратами. Отчёт опубликовал в соцсетях губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что при обстреле погибла мирная жительница. Случилось это на окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Бомба была сброшена с боевого дрона.
Под обстрел со стороны ВСУ попали ещё пять населённых пунктов в Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском городских округах. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным губернатора, повреждения выявлены в поселке Разумное. На месте работают оперативные службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru