ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский
16 декабря 202312:19
Курский поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом рассказал глава Курской области Роман Старовойт.
«К счастью, пострадавших нет», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным Старовойта, получил повреждение один легковой автомобиль. Куский губернатор пообещал оказать собственнику помощь.
Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru