ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский

Курский поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом рассказал глава Курской области Роман Старовойт.

Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

«К счастью, пострадавших нет», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным Старовойта, получил повреждение один легковой автомобиль. Куский губернатор пообещал оказать собственнику помощь.

Ранее дежурными средствами ПВО над Курской областью уничтожены еще четыре беспилотник. Об этом сообщили в российском Минобороны.

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
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