ВСУ нанесли по Белгородской области более 90 ударов, один человек погиб

В Белгородском районе обстрелу с украинской стороны подверглись села Солнцевка, Петровка, Красный Хутор. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

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«В Валуйском городском округе под обстрел попал поселок Уразово – противник выпустил 8 снарядов из РСЗО «Град». К сожалению, один человек погиб – в момент обстрела мужчина находился на улице и от полученных ран скончался на месте», - написал глава региона.

Здесь также оказались самые значительные разрушения - в 14 частных домовладениях, на одном соцобъекте местного предприятия, в двух легковых автомобилях.



Обстрелы велись украинской стороной по селу Вязовое, Новооскольскому городскому округу (ударили «Точкой-У»), поселку Ленинский. Везде обошлось без жертв.

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«В Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты две тактические ракеты «Точка-У». Обошлось без последствий», - отметил Гладков.

Ранее, 5 октября, над регионом удалось сбить пять украинских БПЛА, а село в Белгородском районе подверглось атаке дрона-камикадзе. По данным Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».