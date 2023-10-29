ВСУ нанесли 18 ударов по Белгородской области за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по территории Белгородской области 18 ударов. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 29 октября.
«В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка - установлено 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», – рассказал белгородский губернатор.
Еще один снаряд ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка без последствий на российской территории.
Ранее село Новая Таволжанка Белгородской области попало под украинский обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. При обстреле осколками выбило окна и повредило фасады частного дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru