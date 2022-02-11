Врач: Москва стабилизировала ситуацию с COVID-19 благодаря своевременным решениям

Российская столица сумела стабилизировать ситуацию с новой волной коронавируса благодаря оперативным решениям и созданию необходимых сервисов. Так считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

В частности, по его словам, грамотная организация работы в городских поликлиниках в период роста заболеваемости дала возможность избежать скопления пациентов. Были открыты отдельные входы для посетителей с симптомами ОРВИ.

Сейчас эти отсеки преобразованы в отдельные структурные подразделения. Они позволяют эффективно маршрутизировать пациентов в зависимости от результатов экспресс-тестов. В амбулаторном звене на помощь коллегам пришли врачи и младший медицинский персонал из других медучреждений.

Тяжельников также отметил положительную роль, которую играет единая цифровая платформа здравоохранения, включающая лабораторный сервис и единый регистр заболевших. Ещё один полезный сервис - телемедицинская платформа, которая позволила взаимодействовать с пациентами в дистанционном формате.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваКоронавирусПоликлиники
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