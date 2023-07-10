Возвращение жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское приостановят на неделю

Возвращение жителей в город Шебекино, села Новая Таволжанка и Архангельское приостановят на неделю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания.

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«Нам нужно четко понимать оперативную обстановку и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей», — подчеркнул Гладков.

По словам главы региона, к возвращению населения из пунктов временного размещения в Шебекино вновь приступят через неделю, «если обстановка будет спокойная». При этом власти Белгородской области не будут препятствовать жителям, которые самостоятельно примут решение вернуться в свои дома.

Ранее Гладков сообщил, что возвращение жителей в Шебекино из ПВР приостановят из-за новых обстрелов города, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
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