Возвращение жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское приостановят на неделю

«Нам нужно четко понимать оперативную обстановку и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей», — подчеркнул Гладков.

По словам главы региона, к возвращению населения из пунктов временного размещения в Шебекино вновь приступят через неделю, «если обстановка будет спокойная». При этом власти Белгородской области не будут препятствовать жителям, которые самостоятельно примут решение вернуться в свои дома.

Ранее Гладков сообщил, что возвращение жителей в Шебекино из ПВР приостановят из-за новых обстрелов города, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

