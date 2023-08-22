Восемь новостроек по реновации сдадут на западе Москвы в этом году

На сегодняшний день на западе столицы строятся и проектируются 46 жилых домов по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в 46 многоэтажных домах по реновации располагается 15 тысяч квартир. Уточняется, что ведется строительство 23 домов, а еще 23 новостройки находятся на стадии проекта. До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию восемь жилых домов.

«С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 29 домов на ~ 9 000 квартир, в том числе с начала года – 2 здания», - сказал Загрутдинов.

Глава депстроя столицы отметил, что с начала реализации программы в Западном административном округе Москвы демонтировали 42 дома, 19 из которых - в этом году. Снос зданий осуществляется с помощью технологии «умного» сноса, основными принципами которой являются безопасность, экологичность и переработка или повторное использование образующихся при демонтаже отходов. Благодаря «умному сносу» специалисты стараются сохранить окружающие деревья, закрывая их специальными коробами.

