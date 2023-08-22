Восемь новостроек по реновации сдадут на западе Москвы в этом году
На сегодняшний день на западе столицы строятся и проектируются 46 жилых домов по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в 46 многоэтажных домах по реновации располагается 15 тысяч квартир. Уточняется, что ведется строительство 23 домов, а еще 23 новостройки находятся на стадии проекта. До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию восемь жилых домов.
«С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 29 домов на ~ 9 000 квартир, в том числе с начала года – 2 здания», - сказал Загрутдинов.
Глава депстроя столицы отметил, что с начала реализации программы в Западном административном округе Москвы демонтировали 42 дома, 19 из которых - в этом году. Снос зданий осуществляется с помощью технологии «умного» сноса, основными принципами которой являются безопасность, экологичность и переработка или повторное использование образующихся при демонтаже отходов. Благодаря «умному сносу» специалисты стараются сохранить окружающие деревья, закрывая их специальными коробами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб
- Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями
- Рэпер Моргенштерн признался, что скучает по России
- Главу компании-организатора подземной экскурсии по Москве задержали
- Forbes: Киев хочет получить американские ракеты JASSM для атак на Крым
- Le Temps: Киев почти полностью запретил иностранным журналистам поездки на фронт
- «Известия»: В Крыму, Самарской и Рязанской областях возник дефицит топлива
- Самолет из Петербурга выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новокузнецка
- СМИ: В Россию перестанут поставлять лекарство против гепатита С
- СМИ: В шприце, которым укололся ребенок в каршеринге, был мефедрон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru