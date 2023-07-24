Водителей призвали не отклоняться от маршрута через новые регионы
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призвал автомобилистов не отклоняться от прямого пути при объезде Крымского моста по территории новых регионов. По его словам, данный маршрут вполне безопасен, однако необходимо соблюдать меры предосторожности.
Балицкий подчеркнул, что не следует менять маршрут в направлении городов, которые расположены вблизи линии соприкосновения. На это он обратил внимание в эфире телеканала «Россия-24». Врио главы региона, назначенный Москвой, также заявил о нежелательности остановок на дороге в темное время суток.
Утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымкий мост. Было повреждено дорожное полотно. Движение легковых автомобилей восстановлено по одной полосе в реверсивном формате. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вице-премьер Марат Хуснуллин оценил стоимость ремонта транспортного перехода в 1,3 млрд рублей.
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- Водителей призвали не отклоняться от маршрута через новые регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru