Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за ливней

Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке из-за сильных ливней. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее на Владивосток обрушились сильные дожди, в городе повреждены дороги и затоплены улицы.

В Армавире из-за ливня введен режим ЧС

«В результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили местные власти.

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, из-за залпового ливня сильно пострадали дороги, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоэтажек и социальных объектов. Власти принимают меры для восстановления жизнедеятельности города. Для оперативных мероприятий по ремонту привлекут средства резервного фонда, предварительно, общий объем затрат составит около 370 млн рублей.

Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах и шквалистом ветре в Подмосковье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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