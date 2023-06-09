Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за ливней
Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке из-за сильных ливней. Об этом сообщили в администрации города.
Ранее на Владивосток обрушились сильные дожди, в городе повреждены дороги и затоплены улицы.
«В результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили местные власти.
По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, из-за залпового ливня сильно пострадали дороги, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоэтажек и социальных объектов. Власти принимают меры для восстановления жизнедеятельности города. Для оперативных мероприятий по ремонту привлекут средства резервного фонда, предварительно, общий объем затрат составит около 370 млн рублей.
Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах и шквалистом ветре в Подмосковье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия примет участие в организованных КНР учениях «Север. Взаимодействие — 2023»
- Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за ливней
- Песков: Россия стала лидером в атомной отрасли в условиях жесткой конкуренции
- Рогов: ВСУ переходят в глухую оборону в Херсонской области
- В Москве задержали педофила, четыре месяца насиловавшего 11-летнего подростка
- Экономист спрогнозировал высокую инфляцию в мире в 2025-2026 годах
- В Белом доме заявили, что потери ВСУ оказались ожидаемыми
- В Госдуме допустили уступки со стороны России в переговорах с Украиной
- Кремль назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой Киева на гражданский объект
- Экс-сотрудника омского предприятия ОПК задержали за шпионаж в пользу Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru