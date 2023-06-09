Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за ливней

«В результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили местные власти.

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, из-за залпового ливня сильно пострадали дороги, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоэтажек и социальных объектов. Власти принимают меры для восстановления жизнедеятельности города. Для оперативных мероприятий по ремонту привлекут средства резервного фонда, предварительно, общий объем затрат составит около 370 млн рублей.

Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах и шквалистом ветре в Подмосковье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

