Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Громкие звуки в Севастополе вызваны работой по профилактике диверсантов, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Власти объяснили громкие звуки над Белгородом

Накануне местные жители писали в социальных сетях о громких звуках в Севастополе.

Развозжаев также сообщал, что в Севастополе на Северном молу идет учебная стрельба Черноморского флота.

Ранее «Радиоточка НСН» писала, что жители Коломны слышали громкий взрыв в одном из ближайших сёл. Ему предшествовал свист.

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Фото: sev.gov.ru
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