Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
8 апреля 202319:07
Громкие звуки в Севастополе вызваны работой по профилактике диверсантов, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Накануне местные жители писали в социальных сетях о громких звуках в Севастополе.
Развозжаев также сообщал, что в Севастополе на Северном молу идет учебная стрельба Черноморского флота.
Ранее «Радиоточка НСН» писала, что жители Коломны слышали громкий взрыв в одном из ближайших сёл. Ему предшествовал свист.
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8 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru