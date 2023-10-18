Власти Ростовской области опровергли сообщения о работе ПВО в регионе

Ранее в Сети появились сообщения о громком хлопке, который был слышен в районе Азова, а также в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону. Очевидцы также заявляли о появившихся в небе инверсионных следах.

«По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы», — подчеркнул Тюрин.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 18 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

