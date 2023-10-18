Власти Ростовской области опровергли сообщения о работе ПВО в регионе
Средства противовоздушной обороны не были задействованы в Ростовской области в среду. Об этом заявил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.
Ранее в Сети появились сообщения о громком хлопке, который был слышен в районе Азова, а также в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону. Очевидцы также заявляли о появившихся в небе инверсионных следах.
«По сообщениям военных, средства ПВО не были задействованы», — подчеркнул Тюрин.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 18 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru